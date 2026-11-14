Taşacak Bu Deniz'de kaos hakim: 38. bölümle ortalık iyice karışıyor

Eğlence

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, 38. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Karadeniz'in hırçın doğasında iki düşman ailenin, Koçariler ve Furtunaların geçmişten gelen husumetini işleyen dizide gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Bölümün merkezinde Adil Koçari'nin durdurulamaz öfkesi var. Adil; kızının peşindeki Cengiz'den başlayıp, kızını üzen Oruç'a ve ardından Orhan'a kadar herkese savaş açmış durumda. Furtunalar'a nefes aldırmayan Adil'in hedefindeki son isim ise Şerif oluyor. Şerif'in ailesinde büyük bir gedik açan Adil, onu anasız ve ailesiz bırakarak şiddetin dozunu artırıyor.

Adil'in şiddetinin dozu, Esme'nin ise korkuları artarken Eleni, onların birbirlerine içlerini dökmesini sağlıyor. Sonunda bıçağı kendi göğüslerine değil düşmanın göğsüne saplamaya karar veriyorlar. Ama Esme, kollarına kelepçe takılanın Adil olmasına izin vermeyecek. Öte yandan Esme, ailesini korumaya çalışırken sadece Şirin, Emriye ve Orhan'ın bildiği gizli bir sırrın içine çekiliyor.

Savaş sadece aileler arasında değil, aşklar arasında da sürüyor. Şerif, Eyüphan'ı en zayıf yerinden vurarak İso ile Fadime'yi tehlikeli bir tuzağa çekiyor. Bu iki aşık için ya sonsuz bir ayrılık ya da nihayet vuslat kapıda.

Bölümün finaline doğru Oruç ve Cengiz, Eleni yüzünden birbirine girerken, Eleni'nin hamlesi şaşırtıyor. Eleni, Cengiz'le yemeğe çıkmaya karar veriyor; bıçağı düşmanın göğsüne saplayacaklarsa Eleni'nin de yapacakları var.

Sizce Eleni bu yemekte Cengiz'i gerçekten alt edebilecek mi yoksa kendi kurduğu tuzağa mı düşecek?