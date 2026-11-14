Ekranlara geri dönüş sezonu: Sevilen diziler ve filmler geliyor

Eğlence

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır, altı yıl aradan sonra yeni sezonuyla izleyiciyle buluştu. Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman ve Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı dört bölümlük yeni sezonda Onur Saylak, Nur Sürer ve Berkun Oya gibi isimler de yer alıyor.

Sinema tarafında ise Gülse Birsel imzalı Aile Arasında'nın devam filmi 2 Aile Arasında için geri sayım başladı. Solmaz ve Fikret'in yeni maceralarını konu alan film 4 Aralık 2026'da vizyona girecek. Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar ve Devrim Yakut'un başrollerde olduğu kadroda Şevket Çoruh ve Derya Karadaş gibi isimler de var.

Cem Yılmaz'ın efsane serisi GORA, bu kez dijital platformda dizi formatında GORA 4 GORA olarak geri dönüyor. Arif'in oğluyla arasını düzeltmeye çalıştığı ve Demon'un algoritmalarla yönettiği tiranlığını yıkmak istediği dizinin kadrosunda Bige Önal, Bora Akkaş ve Bülent Şakrak gibi isimler yer alıyor ancak yayın tarihi henüz belli değil.

Vizontele serisinin devam filmi için de Yılmaz Erdoğan'dan tarih geldi. Erdoğan, 2028 yılının ocak veya şubat ayları gibi düşündüklerini belirtti.

Son olarak Prens dizisinin dördüncü sezonu için hazırlıklar bitmek üzere. Dizide Larg karakterini canlandıran Bahadır Vatanoğlu, çekimlerin çok yakında başlayacağını duyurdu. Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı dizi için heyecan dorukta.

Sizin favoriniz hangisi, beklerken sabırsızlandığınız bir proje var mı?