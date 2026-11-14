Kızılcık Şerbeti'ne yeni bomba isim: Birand Tunca geliyor

Eğlence

Kızılcık Şerbeti'nde kartlar yeniden dağıtılıyor. Birand Tunca, Gold Film imzalı dizinin kadrosuna resmen katıldı. Oyuncu, dizide Ali Murat karakterine hayat verecek ve hikayeye oldukça iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Ali Murat, iflas ederek zor günler geçiren Asil'in kanalını satın alacak. Bu hamleyle birlikte dizideki tüm güç dengelerinin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Birand Tunca'nın 148. bölüm itibarıyla ekranlara geleceği öğrenildi. Ali Murat'ın diğer ailelerle nasıl bir ilişki kuracağı ise şimdiden merak konusu.

Haberin yayılmasıyla beraber sosyal medya tarafı çoktan senaryoyu yazmaya başladı. Birand Tunca'nın yakışıklılığı ve canlandıracağı güçlü iş insanı imajı, izleyicileri heyecanlandırdı. Takipçiler "Nursema’nın yeni kocası belli oldu" ve "Nursema sonunda aradığı mutluluğu Ali Murat’ta bulacak" şeklinde yorumlarla teorilerini paylaşmaya başladı.

Dizi, senaryo koltuğundaki Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler değişikliğinin ardından kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bakalım Ali Murat, Nursema'nın kalbini çalmaya yetecek mi yoksa sadece iş dünyasını mı sallayacak?