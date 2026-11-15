Pervaneler filminin çekimleri tamamlandı

Eğlence

Pervaneler filminin çekimleri sona erdi. Setten paylaşılan kamera arkası görüntülerle çekim sürecindeki keyifli anlar izleyiciyle buluştu. Paylaşılan karelerde Ayvalık’ın kıyıları ve sokakları ön planda.

Filmde Furkan Andıç, Algı Eke, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Ali İpin, Ülkü Duru, Berkay Tulumbacı, Cemil Büyükdöğerli, Buğra Ağalday, Murat Kılıç, Gökçen Gökçebağ, Serhat Özcan, Kübra Balcan, Arda Başkan, Ediz Akşehir, Emre Şen ve Ozan Bengi yer alıyor.

Kadro oldukça kalabalık, bakalım bu ekip Ayvalık atmosferiyle nasıl bir uyum yakalamış?