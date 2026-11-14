Asena ve Kani Kudu sessiz sedasız dünyaevine girdi

Eğlence

Sessiz sedasız bir imza törenini tercih eden oryantal Asena, iş insanı Kani Kudu ile dünyaevine girdiğini açıkladı. Yaklaşık sekiz aydır süren ilişkilerini resmiyete döken çift, gösterişli bir düğün yerine sade bir imza törenini tercih etti.

Katıldığı bir yayında mutluluğunu paylaşan Asena, "Kendi aramızda resmi nikâhımızı kıydırdık" diyerek durumu netleştirdi. Eşi Kani Kudu'ya övgüler yağdıran sanatçı, ilişkilerinin detayları hakkında oldukça iddialı konuştu.

Kani Kudu'nun hem zevkli hem de dürüst biri olduğunu belirten Asena, eşi için "Benim kocam kadından anlıyor" ifadesini kullandı. Boşanma sonrası aşka kapılarını kapattığı düşünülen Asena'nın bu sürpriz haberi hayranlarını oldukça şaşırttı.