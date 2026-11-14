Menekşe ile dramatik yüzleşmelere hazır mıyız?

Eğlence

Dizi dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Menekşe, 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.30'da SHOW TV'de olacak. Çocukluk yıllarında filizlenen büyük bir aşkın, yıllar içinde nasıl bir hesaplaşmaya dönüştüğünü izleyeceğimiz dizi, şimdiden merak uyandırdı.

Yayınlanan tanıtım detaylarına bakılırsa bizi oldukça sarsıcı bir atmosfer bekliyor. Geçmişten gelen kırgınlıklar, yüzleşmeler ve Menekşe'ye yönelik tehditler gerilimi tırmandırırken; aşk, öfke ve intikam duyguları hikayenin tam merkezine yerleşmiş durumda. Kapanmamış hesapların yeniden açılacağı bu hikayede, çarpıcı gelişmelerin büyük bir hesaplaşmayı tetiklemesi bekleniyor.

Dizinin başrollerini Güz Bozkurt ve Batuhan Demir paylaşıyor. Genç yeteneklerin deneyimli isimlerle buluştuğu yapımın oyuncu kadrosunda ayrıca Çağrı Baylan, İlayda Sumak, Zeynep Serpil Bozkurt, Aysun Güven, Melike Baş, Ezgi Gezer, Çağatay Çabuk, Emel Kara, Merve Kurç, Rıza Sarıdoğan, Doğan Güneş ve Sibel Bay gibi isimler yer alıyor.

Ekibin mutfak kısmında ise Mehmet Uyar danışmanlığı, Cafer Özgül genel koordinatörlüğü üstleniyor. Senaryo ekibi Merve Ateşoğlu Balıkçı, Baran Yıldırım Gündoğdu ve Vural Balıkçı'dan oluşurken, yönetmen koltuğuna Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez oturuyor.

Bakalım bu intikam ve aşk sarmalı bizi ne kadar sürükleyecek, yoksa klasik birleşimlerin ötesine geçebilecek mi?