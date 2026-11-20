Eğlence

Yılbaşı gecesi sahne alacak ünlü isimlerin kazanacağı ücretlere dair ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü. 2027 yılbaşı sahne ücretleri listesinde; Gülşen, Hande Yener ve Edis için 20 milyon TL, Hadise için 22 milyon TL, Ebru Gündeş, Mahsun Kırmızıgül ve Kenan Doğulu içinse 25 milyon TL gibi rakamlar konuşuluyor.

Listede kendisi için 3 milyon TL'lik bir ücret iddiası yer alan İrem Derici, rakamların gerçeği yansıtmadığını savunarak duruma tepki gösterdi. Derici, "Arkadaşlar yeminle öyle paralar yok" diyerek iddiaları reddetti.

Şarkıcı, bu tarz haberlerin her sene yapıldığını ve insanların beklediği şeyler olduğunu belirtti. Rakamların insanları sinir etmek için ortaya atıldığını söyleyen Derici, listenin doğru olması halinde kendisinin artık sahneye çıkmaması gerektiğini ifade etti.

Derici, açıklamasını "Öyle paralar yok, bana güvenin" sözleriyle sürdürdü.