Eğlence

Parti öncesi muhabirlerle bir araya gelen Sahra Şaş, 30'lu yaşlarına bayıldığını açıkladı. Kadınlar için bu yaşların en keyifli dönem olduğu yönündeki yorumlara katıldığını belirten oyuncu, "Tadını çıkarıyorum ben de" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Pastasının mumlarını söndürürken aşk dileyecek mi sorusuna ise gülerek yanıt verdi. Çevresindekilerin bu konuda kendisine çok baskı yaptığını söyleyen Sahra Şaş, "Onu da dileyeceğim" diyerek aşk dileğinde bulunacağını onayladı.

Canlandırdığı Nare karakteriyle ilgili de konuşan oyuncu, karakterin üçüncü sezonda bambaşka bir noktaya evrildiğini belirtti. Nare'nin artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığı için güçlendiğini ve bu durumun ona bir aslan gücü ve cesaret getirdiğini söyleyen Şaş, karakteri oynamaktan büyük keyif aldığını ekledi. Bakalım o beklenen aşk dileği gerçek olur mu?