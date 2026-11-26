Eğlence

Beklenen haber geldi; Susuz Yaz, 1 Aralık Salı akşamı ilk bölümüyle Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor. Ay Yapım imzalı projenin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal oturuyor, televizyon uyarlaması ise Sema Ergenekon'a ait.

Hikaye bizi 1970'lerin Adana'sındaki Çarlak köyüne götürüyor. Fragmandan anladığımız kadarıyla bizi ciddi bir kaos bekliyor. Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Osman, Lizge Cömert'in hayat verdiği Bahar'a büyük bir aşk besliyor ve onunla bir gelecek kurmak istiyor. Ancak Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı Hasan'ın Bahar'a karşı takındığı katı tavır ve Beyaz'ın bu ilişkiye gösterdiği sert tepki, ortamın pek de huzurlu olmadığını kanıtlar nitelikte.

Tanıtımda dikkat çeken en büyük detay ise su kavgası. Köylüler su için dua ederken Hasan'ın suyu kesme planı yapması, iki kardeş arasındaki gerilimi zirveye taşıyor. Osman'ın bu plana karşı çıkmasıyla olaylar iyice kızışıyor. Hasan'ın "Kıyamet benim!" sözleri ise dizinin dram dozunun oldukça yüksek olacağının sinyalini verdi. Su ve toprak paylaşımı üzerinden dönen bu anlaşmazlıkların, kardeşlerin hayatını geri dönülmez şekilde değiştireceği şimdiden belli.

Kadroya baktığımızda ise oldukça iddialı isimler görüyoruz. Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'e; Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Saldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zabcı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) eşlik ediyor.

Bakalım bu su savaşı kimleri yakacak?