Eğlence

Bertuğ Yıldırım, takım kampında olduğu sırada evinin yakınlarında bir aslan görüldüğüne dair telefon aldı. İlk başta duyduklarına inanamayan genç futbolcu, durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

Olayın asıl konuşulan kısmı ise Bertuğ'un evinde çalışan kadından bahsederken kullandığı dil oldu. Milli futbolcu, çalışanını "Bizimle birlikte çalışan hanımefendi" şeklinde tanımlayınca futbolseverler bu saygılı hitaba bayıldı. Futbolseverler genç futbolcuya övgü dolu yorumlarda bulundu.

Aslan olduğu düşünülen hayvanın görüntüleri Bertuğ'un kendi evinin güvenlik kamerasına yansıdı. Futbolcu, yaşananları esprili bir şekilde "Eve dönünce belki ben de aslanı ararım" diyerek noktaladı.

Ancak İstanbul Valiliği'nden durumla ilgili farklı bir açıklama geldi. Bölgede aslan olduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığı ve görüntülerdeki hayvanın aslan veya herhangi bir büyük kedi türü olmadığı değerlendirildi. Yani aslan hayali biraz erkenlemiş görünüyor.

Sizce de bu saygı ve nezaket sahada olduğu kadar dışarıda da görmek istediğimiz bir şey değil mi?