Eğlence

Sessiz sedasız evlenen Asena, yaklaşık sekiz aydır aşk yaşadığı iş insanı Kani Kudu ile hayatını birleştirdiğini açıkladı. Katıldığı bir yayında beraberliklerini resmiyete döktüklerini duyurarak hayranlarına sürpriz yapan ünlü oryantal, gösterişli bir düğün yerine sade bir imza törenini tercih ettiklerini belirtti. Kendi aralarında resmi nikâh kıydırdıklarını itiraf eden sanatçı, eşine olan aşkını her fırsatta dile getiriyor.

Asena'nın Kani Kudu hakkındaki övgüleri ise oldukça dikkat çekici. Eşinin zevkli ve dürüst biri olduğunu söyleyen ünlü isim, "Benim kocam kadından anlıyor" diyerek ilişkisindeki mutluluğunu iddialı bir şekilde dile getirdi.

Romantik haberler burada da bitmiyor; Asena sosyal medya hesabından Kani Kudu'nun bir fotoğrafını paylaşıp altına "Adamım, kocam" notunu düşerek aşk ilanını yineledi. Boşanma sonrası kalbinin kapılarını kapattığı düşünülen Asena'nın bu kadar hızlı ve tutkulu bir dönüş yapması bizce gecenin bombası oldu.

Sizce bu kadar gizli saklı evlenmek romantik mi yoksa kaos sevdasından kaçış mı?