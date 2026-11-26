Eğlence

Bazı isimlerin kariyer yolculuğu gerçekten şaşırtıcı. Şener Şen, Hakkı Bulut ve Candan Erçetin gibi tanıdık yüzlerin geçmişinde öğretmenlik var. Şener Şen ve Hakkı Bulut ilkokulda, Candan Erçetin ve Zara ise müzik derslerinde boy göstermiş.

Sadece müzik ve sinema dünyası değil, edebiyat dünyasından da sürprizler var. Ümit Kaftancıoğlu, Refik Halid Karay ve Rıfat Ilgaz Türkçe öğretmeniyken; Tevfik Fikret ve Ahmet Hamdi Tanpınar edebiyat derslerine girmiş. Yaşar Kemal öğretmen vekili, Oğuz Atay öğretim görevlisi ve akademisyen, Nurullah Ataç ise Fransızca öğretmeni olarak görev yapmış.

Global yıldızlar da bu konuda geri kalmıyor. Sylvester Stallone ve Hugh Jackman beden eğitimi, J.K. Rowling ve Dan Brown İngilizce öğretmenliği yapmış. Sting müzik, Jon Hamm anaokulu, Brendan Gleeson İrlanda dili ve İngilizce, Billy Crystal öğretmen vekilliği, Benedict Cumberbatch ise İngilizce öğretmenliği yapmış.

Kim bilir, belki de şu an sınıfta ders anlatan biri gelecekte ekranların yeni yıldızı olur, ne dersiniz?