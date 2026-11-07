Survivor 2027'de taşlar yerinden oynuyor: 10 milyon TL ve yepyeni format

Eğlence

Survivor 2027 için geri sayım resmen başladı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla merakla beklenen yarışmacı kadrosunu ilk kez izleyiciyle buluşturdu. Televizyon dünyasından tanıdık yüzler yerine dijital dünyanın popüler isimlerinin ağırlıkta olduğu kadroda, bir yarışmacının yüzündeki sargılar şimdiden sosyal medyanın ana gündemi oldu. Yeni bir estetik operasyon geçirdiği anlaşılan yarışmacı, tanıtım videosunun en gizemli detayı olarak öne çıktı.

Sezonun en büyük bombası ise kaptanlar koltuğunda patlayacak. Parkurların kaderini belirleyecek isimler belli oldu: 2014 ve 2015 şampiyonu Turabi Çamkıran ile 2017 ve 2024 All Star şampiyonu Ogeday Girişken, 2027 sezonunda karşı karşıya geliyor. İki efsane isim, kurulacak iki ayrı takımın başında kaptan olarak taktiksel bir savaş yürütecek.

Üstelik 21 yıl sonra format tamamen değişiyor. Ada şartlarında mücadele edecek toplam 20 yeni yarışmacı, 10'ar kişilik iki gruba ayrılacak. Yeni sistemde kaptanlar doğrudan ödül için yarışmayacak. Takımdaki yarışmacılar, tam 10 milyon TL'lik rekor büyük ödülün sahibi olabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girecek.

Survivor 2027, 1 Ocak 2027 tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

Kaptanların ödül yarışına girmeyecek olması dengeleri nasıl değiştirir dersiniz?