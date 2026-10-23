Muhtemel Aşk'ta şok gelişme: Final dedikoduları arasında yeni oyuncu geldi

Eğlence

Muhtemel Aşk'ın hikâyesine yeni bir Emindağ dahil oluyor. Ekin Koç'un canlandırdığı Kadir'in ikiz kardeşi Kader Emindağ karakterini Leyla Feray canlandıracak. Uzun süredir beklenen bu karakterin hangi bölümde karşımıza çıkacağı ise henüz belli değil. Ekip şu sıralar 19. bölümün çekimlerini sürdürüyor.

Aslında bu haberin zamanlaması oldukça manidar. Dizi son haftalarda Total, AB ve ABC1 listelerinde ilk 10'a giremeyince herkes final yapacağını konuşuyordu. Hatta Eylül sonunda dizinin 20. bölümüyle 29 Ekim'de veda edeceği öne sürülmüştü. Dizinin resmi hesabı bu iddialara "Hiiiiiçç belli olmaz. Bi bakmışız sezon sonuna kadar buralardayız…" diyerek gizemli bir cevap vermişti.

Şimdi ise durum değişmiş görünüyor. Deniz Tural'ın paylaştığı bilgilere göre dizi 26. bölüme kadar uzatıldı. 15 Ekim Perşembe akşamı 18. bölümüyle ekrana gelen yapımın önünde, eğer bu bilgi doğruysa sekiz bölüm daha var. Show TV ve MF Yapım'dan henüz resmi bir açıklama gelmese de hikâyeye yeni bir aile üyesinin eklenmesi, dizinin yakın zamanda bitmeyeceği yönündeki beklentiyi iyice artırdı.

Kadro takviyeleri ise sadece Kader ile sınırlı kalmadı; dizinin 13. bölümünden itibaren Tamer karakteriyle Özgür Daniel Foster da ekibe katılmıştı.

Bakalım bu yeni karakter ve uzatma hamlesi reytingleri yukarı taşıyacak mı yoksa sadece vakit mi kazanıyorlar?