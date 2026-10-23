Esra Ceyhan'ın son halleri sosyal medyayı salladı

Eğlence

A'dan Z'ye programıyla bir dönemin televizyon yıldızı olan Esra Ceyhan, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla yeniden konuşulmaya başlandı. Uzun süredir ekranlardan uzak yaşayan sunucunun güncel görüntüleri, özellikle onu 90'lı yıllardan hatırlayan takipçileri arasında büyük ilgi gördü.

Herkesin merak ettiği o meşhur 'güzellik sırrı' meselesine gelince; Ceyhan aslında daha önce noktayı koymuştu. Görünümüne yönelik gelen estetik sorularına net bir şekilde Botoks da yok dolgu da yanıtını veren sunucu, bu işlemleri yaptırmadığını açıkça belirtmişti. Son fotoğrafları sonrası bu açıklaması tekrar gündeme geldi.

Ceyhan, daha önce kilosu nedeniyle maruz kaldığı yorumlara da tepki göstermişti. Bir insanın kilosuyla dalga geçmenin ve ona zorbalık yapmanın normal olmadığını söyleyen sunucu, dış görünüş üzerinden yapılan aşağılayıcı yorumlara karşı çıkmıştı.

Televizyon dünyasına kamera arkasından giriş yapan Ceyhan, kariyerinin en bilinen dönemini 1997'de atv'de izleyiciyle buluşan A'dan Z'ye programıyla yaşadı. Program, uzun yıllar gündüz kuşağının tanınan yapımları arasında yer aldı. Sunucu, daha sonra TV8, Kanal D ve TRT'de de programlar yaptı. Ceyhan, Orhan Gencebay'ın Dil Yarası klibinde de kamera karşısına geçmişti.

Ceyhan, artık takipçileriyle daha çok sosyal medya üzerinden buluşuyor.

Sizce de doğal güzellik her zaman kazanıyor mu?