Burak Hakkı ceviz hasadına başladı

Eğlence

Oyuncu Burak Hakkı, oyunculuğunun yanında Çanakkale'deki aile bahçesinde ceviz üretimiyle ilgilenmeye başladı. Annesi Gülsüm Hakkı'nın yaşadığı yerdeki 18 yıllık bahçede, 2026 yılının ilk ürünlerinin toplanmasıyla beraber yoğun bir mesaiye imza attı.

Sadece izlemekle yetinmeyen Hakkı, ağaçlara tırmanıp olgunlaşan cevizleri topladı ve mahsulleri çuvallara doldurdu. Traktörlerin de çalıştığı bu tempolu süreçte hasadın her aşamasında aktif rol alan oyuncunun bu doğal hali, alışık olduğumuz imajından oldukça farklıydı. Doğayla iç içe olmak ona kesinlikle yakışmış.

Bu süreçte Burak Hakkı yalnız değildi; annesi Gülsüm Hakkı ve teyzesi de hasat ekibine dahil oldu. Toplama aşamasından ürünlerin hazırlanmasına kadar tüm süreç ailece yürütüldü. Aile boyu çalışmak her zaman daha keyiflidir, görüntülerden belli oluyor.

İşin ticaret kısmı ise şimdiden hareketlenmiş. 2026 yılının ilk hasadının ilk haftasında öyle bir sipariş yağmuru başladı ki Burak Hakkı yetişmekte zorlandı. Toplanan cevizlerin paketlenmesi ve gönderim süreçleriyle de yakından ilgilenen oyuncu, oyunculuk kariyerinin yanına bir de çiftçiliği eklemiş oldu.