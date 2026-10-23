Ömür Usta ekranlara merhaba dedi: Kadroda kimler var, konusu ne?

Eğlence

Ömür Usta, 27 Eylül akşamı NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı dizi, İstanbul Beykoz'daki platoda çekiliyor.

Hikaye, kocası tarafından terk edildikten sonra oto sanayide ustalık yapmaya başlayan Ömür’ün etrafında dönüyor. Ömür'ün tek amacı çocuklarına onurlu bir gelecek sunmak olsa da işler pek öyle yürümüyor. Tıp fakültesinde okuyan oğlu Mete, yoksulluktan kaçma hırsıyla hareket edip varlıklı bir ailenin kızı olan İpek’e âşık olunca gerçek kimliğini saklayarak çifte bir hayat yaşamaya başlıyor. Bu yalanlar, Ömür'ün çocukları için kurduğu güvenli limanı sarsmaya yetiyor.

Kaos burada bitmiyor; büyük oğul Cüneyt karanlık çıkmazlara sürüklenirken, kızı Nazlı da beklemediği gerçeklerle tek başına yüzleşmek zorunda kalıyor. Diğer tarafta ise İpek'in güçlü babası Tunç ile Ömür'ün yolları yıllar sonra sürpriz bir şekilde kesişiyor. Bu karşılaşma, cemiyet hayatındaki itibarını korumak için her şeyi göze alan hırslı ve kontrolcü Nevra'nın kurduğu düzeni ciddi şekilde tehdit ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosu ise oldukça kalabalık ve güçlü. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'ye; Enes Koçak, İbrahim Selim, Gülçin Kültür Şahin, Pınar Çağlar Gençtürk, Sude Zülal Güler ve Zerrin Sümer eşlik ediyor.

Sizce Mete'nin bu beyaz yalanları ne kadar sürer, yoksa her şey çok hızlı mı patlar?