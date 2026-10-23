Karakuyu'da sular ısınıyor: Onur Tuna ve Özge Törer'den ilk sinyaller

Eğlence

Kanal D'nin yeni projesi Karakuyu'nun okuma provası oldukça renkli geçti. Tokat'ta çekimleri devam eden ve OGM imzalı olan dizinin ekibi, kahkahaların havada uçuştuğu bir atmosferde bir araya geldi. Karakterlerine ilk kez bürünen oyuncuların performansları ve aralarındaki uyum, dizinin beklentilerini şimdiden yukarı çekti. Prova sonunda tüm ekip, anı ölümsüzleştirmek için bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karakuyu'nun hikâyesi tam bir toprak ve hesaplaşma draması. Geçmişten kaçıp kendine yeni bir hayat kuran Ferda, yıllar sonra beklenmedik bir mirasla doğup büyüdüğü topraklara dönüyor. Ancak dönünce fark ediyor ki miras dediği şey sadece toprak değil; geride bıraktığı ailesi ve Karakuyu'nun güçlü isimleriyle yeniden karşı karşıya kalmak demek. Ferda bir yandan kardeşlerini korumaya ve hayatının kontrolünü almaya çalışırken, diğer yandan kendisini sert bir mücadelenin içinde buluyor.

Tabii bu hikâyenin olmazsa olmazı aşk ve çatışma. Ferda'nın karşısına çıkan Kahraman ile aralarında güçlü bir çekim başlıyor. Okuma provası görüntülerinde özellikle Onur Tuna ve Özge Törer'in uyumu dikkat çekti. İkilinin ilk sahne çalışmalarındaki enerjisi, ekranda çok konuşulacaklarının sinyallerini verdi.

Kadroya bakınca oldukça iddialı bir liste var. Onur Tuna ve Özge Törer'in yanı sıra Sermiyan Midyat, Uğur Uzunel, Yaren Yapıcı, Cenan Çamyurdu, Elçin Atamgüç, Emrah Özdemir, Ayça Erturan, Cihan Talay, Burcu Salihoğlu, Ceren Koç, Özlem Taş, Pervin Mert, Selen Güney, Abdullah Cersel, Defne Burnaz, Betül Alaz, Deniz Bal, Emin Çalış, Yaren Özkoca, Efe Akarler, Alperen Yazıcı ve Nazan Diper dizide yer alıyor.

Senaryosunu Deniz Akçay'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu dizi; aile sırları ve güç mücadeleleriyle dolu hikâyesiyle çok yakında Kanal D ekranlarında olacak. Bakalım Ferda ve Kahraman'ın çatışması bizi ne kadar sürükleyecek?