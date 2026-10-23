Kutuda ne vardı diye düşünme, kazandı gitti: Firdes Akman milyonluk kararıyla şaşırttı

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Bursa'dan yarışmaya katılan Firdes Akman, finalde bankanın 1 milyon 250 bin TL'lik teklifini kabul ederek büyük ödülü kaptı. Yarışmacının 4 numaralı kutusunu açtığında içinden 500 bin TL çıkması, doğru kararı verdiğini kanıtladı ve Akman'ı sevinçten havalara uçurdu.

1983 yılında Niğde'nin Ulukışla ilçesinde doğan ve bir yaşındayken Bursa'ya taşınan Firdes Akman, maddi zorluklar nedeniyle ortaokuldan sonra okulunu bırakıp 13 yaşında çalışmaya başlamış. Satış danışmanlığı, tekstil ve modellik gibi farklı işlerin ardından kendi butiğini açan Akman, yaşadığı bir trafik kazası sonrası rotasını değiştirip sosyal medya içerik üreticiliğine yönelmiş.

2021 yılında eşinden boşanan ve kızını tek başına büyüten Akman, yarışmadaki en büyük motivasyonunun kızını üniversiteye gönderip yurt dışında okutmak olduğunu söyledi. Kazandığı parayla ayrıca kendisine yeni bir iş kurmayı planladığını belirten yarışmacı, stüdyodaki ailesiyle duygusal anlar yaşadı. Adana'da olduğu için programa katılamayan babasına ve kardeşlerine olan sevgisini dile getiren Akman, özellikle kız kardeşi Gül'ün gurur dolu sözleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Yarışmanın en kritik anında, para ağacında sadece 500 bin TL ve 3 milyon TL kalmıştı. Bankanın sunduğu 1 milyon 250 bin TL'lik teklif karşısında kız kardeşi Gül, ablasının daha fazla stres yaşamasını istemediğini belirterek teklifi kabul etmesini istedi; annesi de teklifi kabul etmesinin kendileri için büyük bir kazanç olacağını söyledi. Kendi kutusunda 3 milyon TL olduğuna inansa da kızının geleceğini ön plana koyan Firdes Akman, teklifi kabul ederek akıllıca bir hamle yaptı.

Finalde Esra Erol, Akman'ın mücadelesini çocuklarını tek başına büyüten kadınlar için örnek göstererek, vazgeçmemeleri ve ayakta kalmaları yönünde mesaj verdi.