Eğlence

Hayvan sevgisini her fırsatta dile getiren Ajda Pekkan, bu kez üç minik köpeğe birden yuva olarak gündeme geldi. Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın köpeğinin dünyaya getirdiği yavrular için yuva arandığını öğrenen Süperstar, üç yavruyu da sahiplenme kararı aldı.

Bu tatlı gelişmenin arkasında ise Sinan Akçıl'ın bir çağrısı var. Akçıl, sosyal medya hesabı üzerinden Nilsu Berfin Aktaş'ın yavrularının sahiplendirilmesi için Ajda Pekkan'dan destek istemişti. Pekkan'ın bu çağrıya olumlu yanıt vermesiyle minikler yeni yuvalarına kavuştu.

İsimler ise tam beklediğimiz gibi oldukça şık. Ajda Pekkan, yeni dostlarına Chanel, Coco ve Jordan isimlerini verdi. Üç yavruyu birden sahiplenen Süperstar'ın bu hareketi, hayvanseverlerden tam not aldı.

İsimler bile markalı, tam bir Süperstar tercihi değil mi?