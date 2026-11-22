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Beste Uyanık, Murat Aygen'in sunduğu Profesyoneller programında asgari ücretle çalışanların kendilerine yatırım yapmaları gerektiğini söyledi. Programda, asgari ücretle çalışan birinin bakış açısından aylık 28.075 lira kazanan biri için yatırım ya da tasarruf imkanı olup olmadığı soruldu. Soruya yanıt veren Uyanık, asgari ücretle çalışılan işin geçici bir dönem olduğunu belirtti ve kişinin kendisine yatırım yapabileceğini söyledi.

Kendi evindeki çalışanlardan örnek veren Uyanık, bir hafta çalışıp sonra bırakanların yaşadığı sorunlara değindi. Eğer görgülü birini bulursa onun yanında kalıp bir sürü şeyi öğreneceğini söyleyen ekonomist, kendisini geliştirmenin önemine vurgu yaptı. Uyanık, "Sonra bir başka eve gittiğimde derim ki: 'Ben servis yapmayı da biliyorum. Ben gümüş parlatmayı da biliyorum.' Yani ona hitap edecek" diyerek, çalışanların patronlarından ne alabileceklerini ve karşılığında ne verirlerse kıymetli olacaklarını anlamaları gerektiğini savundu.

Programın X'te paylaşılan videosu 5,1 milyon kez izlenirken binden fazla yorum aldı. Gümüş parlatmayı kariyer tavsiyesi olarak önermek gerçekten şaka mı yoksa gerçek mi, karar sizin.