Eğlence

Oyuncu Almila Ada, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ilk bebeğiyle tanıştı. Instagram hesabından doğum sonrası ilk fotoğrafları paylaşan Ada, kızına 'Yasemin Lia' ismini verdiğini duyurdu.

Ada, paylaşımlarına "Yasemin kokulu canım kızımız Yasemin Lia hoş geldin!" notunu düştü.

İş insanı İhsan Çilsal ile 22 Haziran 2025'te sade bir törenle evlenen oyuncu, daha önce "Küçük mucizemiz yolda" diyerek hamile olduğunu açıklamıştı. İsim seçimi gerçekten çok naif, biz bayıldık!