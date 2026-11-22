Eğlence

Eşref Rüya dizisindeki Nisan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla yine konuşuluyor. Instagram'da 17,8 milyon takipçisi olan ünlü oyuncunun paylaştığı yeni pozlar, merak edilen soruyu cevapladı.

Sık sık seyahat eden Özdemir'in son fotoğrafları, İtalya'nın başkenti Roma'da olduğunu ortaya çıkardı. Takipçilerinden yoğun beğeni toplayan bu karelerle beraber Demet Özdemir'in Roma'da olduğu anlaşıldı.

Şehirle olan uyumu şimdiden onaylandı, bizce Roma ona çok yakışmış!