Yaşam

Buzdolabının kapısını açıp o çok sevdiğiniz kahvaltıyı hazırlamaya veya gün boyu hayalini kurduğunuz kek tarifine girişmekten daha keyifli az şey var. Ancak yumurta kartonunu elinize aldığınızda o can sıkıcı şüphe ortaya çıkabiliyor. Kutunun üzerindeki tarih silindiyse ya da yumurtaları başka bir kaba aktardıysanız, içeride kaç gündür beklediklerini ve onları güvenle tüketip tüketemeyeceğinizi kestirmek zorlaşıyor.

Sadece mideniz için değil, mutfaktaki emeğiniz için de en sinir bozucu anlardan biri, diğer tüm malzemelerin olduğu kaba aniden bozulmuş bir yumurtayı kırmakla sonuçlanabilir. Bu durum tüm hazırlığınızı bir anda çöpe atmanıza neden olur. Neyse ki doğa bize her yumurtanın yaşına dair çok net işaretler sunuyor. Mutfak tezgahında sadece birkaç saniyede yapabileceğiniz küçük deneylerle durumu hemen çözebilirsiniz.

Suyun gücünü kullanın

Yumurtanın tazeliğini kontrol etmek için en güvenilir yöntemlerden biri suyla yapılan testtir. Bunun için derin bir bardak veya kaseyi soğuk suyla doldurup yumurtayı içine yavaşça bırakmanız yeterli. Eğer yumurta hemen dibe çökerse ve yan yatmış bir şekilde orada kalırsa, şüpheniz olmasın; yumurtanız tamamen taze.

Eğer yumurta dipte dik bir şekilde duruyorsa ve sadece ucu tabana değiyorsa, üzerinden biraz zaman geçmiş demektir ancak hâlâ rahatlıkla tüketilebilir. Fakat yumurta suyun yüzeyine çıkıp yüzmeye başlarsa, yaşlandığı için içi hava ile dolmuş demektir. Bu durumda tek bir seçenek var: yumurtayı derhal çöpe atmak.

Ses ve doku testi

Suya erişiminiz yoksa veya daha hızlı bir yöntem arıyorsanız yumurtayı dinlemeyi deneyin. Yumurtayı elinize alıp kulağınıza yaklaştırın ve çok hafifçe sallayın. Taze bir yumurta sallandığında kesinlikle hiçbir ses çıkarmaz. Bunun sebebi, taze yumurtanın beyazının yoğun olması ve sarısını sabit bir şekilde tutmasıdır. Eğer içeriden hafif bir çalkalama veya şıpırtı sesi geliyorsa, bu durum yumurta beyazının seyreldiğini ve tazeliğini yitirdiğini gösterir.

Sese ek olarak kabuğun dokusuna da dikkat etmek gerekiyor. Taze yumurtaların kabukları mat ve hafif pürüzlü bir yapıya sahipken, bayatlamış yumurtaların kabukları pürüzsüz ve parlak bir hal alır.

Kırma sonrası son kontrol

Yumurtayı kullanmaya karar verdiğinizde, risk almamak için onu doğrudan ana karışıma kırmak yerine önce küçük, ayrı bir tabağa kırmak en mantıklısıdır. Taze bir yumurtada sarısı yuvarlak, sıkı ve yüksekte durur; beyazı ise koyu kıvamlıdır ve sarısının etrafında toplanmış haldedir.

Buna karşılık, eğer sarısı tabağa yayılarak düzleşmişse ve beyazı su gibi her yere akıyorsa, bu yumurta bayatlamış demektir. Özellikle bu görüntüye tuhaf bir koku da eşlik ediyorsa, sağlığınızı riske atmayın ve o yumurtayı asla kullanmayın.

Kısacası, mutfakta şansa bırakılacak hiçbir şey yok; sadece 5 saniyenizi ayırarak hem midenizi hem de emeğinizi kurtarabilirsiniz. Peki siz yumurtaları kontrol ederken hangi yöntemi kullanıyorsunuz?