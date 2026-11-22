Eğlence

Televizyon dünyasında maliyetler ve düşen reklam gelirleri can yakmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında Kerem Alışık'ı yeniden izlediğimiz Haysiyet, 13. bölümüyle final yaparak ekran macerasını noktalıyor. Haysiyet, geçtiğimiz günlerde maliyetleri düşürmek amacıyla oyuncularından indirim istenen yapımlar arasında yer almıştı.

Kapanan kapıların ardından yeni bir heyecan başlıyor. Ay Yapım imzalı ve Necati Cumalı'nın eserinden uyarlanan Susuz Yaz, 1 Aralık Salı günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Adana'da çekimleri süren ve senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı dizi; Mehmed Fetihler Sultanı, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve ve Hamal ile aynı gün kapışacak. Rekabet şimdiden kızışmış diyebiliriz.

Hikaye bizi 1970'lerin Adana'sındaki Çarlak Köyü'ne götürüyor. Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Osman'ın, Lizge Cömert'in hayat verdiği Bahar'a olan aşkı, iki kardeş arasındaki dengeleri altüst edecek. Ancak Osman'ın karşısında, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in canlandırdığı kardeşi Hasan'ın gizli planları olacak. Köydeki su ve toprak kavgası ise kardeşleri geri dönülmez bir yola sokacak.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal'ın oturduğu dizinin kadrosu oldukça kalabalık. Başrollerin yanı sıra Şebnem Bozoklu, İrem Sak, Serpil Gül, Deniz Celiloğlu, Umut Kurt, Şirin Sultan Şaldamlı, Güneş Sayın, Begüm Akkaya, Ilgım İpekçi, Meriç Rakalar, Özgür Daniel Foster, Kayra Zapçı, Esra Ünnü ve Kemal Burak Alper kadroda yer alıyor.

Bakalım 1 Aralık akşamı kumandalar kimde olacak?