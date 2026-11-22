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Emre Altuğ için hazırlanan iddianameyle üç yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanatçı, Çeşme Musalla Mahallesi'ndeki taşınmazına ruhsatsız şekilde havuz, makine dairesi, briket duvarlar ve tek katlı yapılar inşa ettiği iddiasıyla yargılanacak.

Çeşme Belediyesi, söz konusu yapıların koruma statüsündeki bir sit alanında bulunduğunu ve gerekli izinlerin alınmadığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Belediyenin savcılığa sunduğu dilekçede, Altuğ'un tespit edilen aykırılıkları kendisine tanınan süre içinde gidermediği ve bu nedenle yıkım işlemi uygulandığı kaydedildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Emre Altuğ, kararın kendisine usulsüz tebliğ edildiğini savundu. Durumu öğrendikten sonra encümen kararının iptali için dava açtığını belirten Altuğ, belediyenin sit alanındaki yapılaşma konusunda yetkili olmadığını ileri sürdü.

Altuğ savunmasında, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nden görüş yazısı aldığını ve bu yazıda yapılaşma açısından bir sakınca görülmediğinin belirtildiğini söyledi. Sanatçı, tüm bu süreçler nedeniyle herhangi bir suç unsurunun oluşmadığını iddia etti.

Savcılığın hazırladığı iddianamede 'imar kirliliğine neden olmak' ve 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' iddiasıyla ceza istendi.