Eğlence

Erdi Yapım imzalı Beyaz’la Joker'in 20 Kasım akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak bölümünde farklı isimler Beyazıt Öztürk'le buluşacak. Programın ilk yarışmacısı müzisyen Can Üzüm olacak. Güçlü sesiyle izleyicilerin beğenisini kazanan Can Bey, Beyazıt Öztürk ile sohbetiyle geceye renk katacak.

Gecenin dikkat çeken isimlerinden bir diğeri, özel gereksinimli çocukların öğretmeni Simge Özbek. Beyazıt Öztürk ile tanışmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu dile getiren Simge Hanım, etkileyici diksiyonu ve içten tavırlarıyla izleyicilerin gönlünü kazanacak.

Z kuşağı dokunuşu ise 10 yıl boyunca akademisyenlik yapan Nazlı Reyhan Ertür'den gelecek. Z kuşağının diline hâkimiyeti ve günlük yaşamında sıkça kullandığı kısaltmalarla dikkat çekecek olan Nazlı Hanım, enerjisi ve eğlenceli sohbetiyle stüdyoda keyifli anlar yaşatacak.

Bölümün son yarışmacısı ise temizlik görevlisi olarak çalışan Kerem Okur olacak. İçtenliği ve doğal tavırlarıyla öne çıkacak olan Kerem Bey'in, hem Beyazıt Öztürk ile sohbetiyle hem de yarışmadaki performansıyla izleyicilerin ilgisini çekeceği belirtiliyor.