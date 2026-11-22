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Dizi setinde tanışıp yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Enes Koçak ve Eylül Tumbar arasında sular yeniden ısındı. Çiftin Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakması, ilişkilerinde sorun yaşadıkları iddialarını beraberinde getirdi. Ne Enes Koçak ne de Eylül Tumbar, ilişkilerinin sona erdiğine dair herhangi bir açıklama yaptı.

Aslında bu durum şaşırtıcı değil çünkü ikili daha önce de benzer krizler yaşamıştı. Şubat ayında ortak fotoğraflarını silmeleri ve Eylül Tumbar'ın hikâyesinde paylaştığı "Sana... Aradığını bulman dileğiyle" sözleri tam bir veda mesajı gibi yorumlanmıştı. Ancak Enes Koçak mart ayında bu iddiaları yalanlamış, haziran ayında ise Bodrum Yalıkavak'ta birlikte tatil yaparken görüntülenmişlerdi.

Eylül Tumbar, 18 Eylül'de ilişkilerinin devam ettiğini söylemiş, evlilik planlarının olmadığını belirtmişti. Enes Koçak ise yaklaşık bir ay önce verdiği röportajda "İlişkim de işim de iyi gidiyor. Hayatımın şükür dönemindeyim" diyerek her şeyin yolunda olduğu mesajını vermişti.

Şu sıralar her iki oyuncu da projeleriyle yoğun. Enes Koçak, 27 Eylül'de yayına giren Ömür Usta dizisinde tıp öğrencisi Mete Uçar'ı canlandırıyor. Yalan dizisindeki Duru rolüyle tanıdığımız Eylül Tumbar ise Netflix yapımı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? ile karşımızdaydı.

Şubat ayındaki krizden farklı olarak bu kez çiftin karşılıklı takipten çıkması dikkat çekti. İkiliden gelecek açıklama merakla bekleniyor.