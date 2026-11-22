Eğlence

BKM yapımcılığında hazırlanan ‘2 Aile Arasında’ filminin 3 Aralık 2026 tarihinde Mall of İstanbul’da gerçekleşecek seyircili galasının biletleri dakikalar içinde tükendi. Talebin bu kadar yüksek olması sonrası oyuncular rotayı diğer şehirlere çeviriyor.

Ekip, yoğun istek üzerine 4 Aralık 2026'da Adana, 5 Aralık 2026'da Ankara ve 6 Aralık 2026'da İzmir'deki sinemaseverlerle buluşacak.

Sizce bu sefer bizi nasıl bir kaos bekliyor, hazır mıyız?