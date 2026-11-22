Eğlence

Seda Bakan ve ailesi için yeni bir sayfa açıldı. İki bakıcıyla birlikte yaşadıkları mevcut evin küçük gelmesi üzerine Sarıyer'den yeni bir ev alan oyuncu, kendi zevkine göre yaptırdığı dekorasyon ve tadilat işlemleri tamamlanınca taşınma sürecini gerçekleştirdi. İddialara göre Bakan'ın yeni evine, tadilatla beraber yaklaşık 90 milyon TL harcandı.

Seda Bakan, 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile dünya evine girmişti. Çiftin 2019'da Leyla, 2022'de ise Ela adında iki kız çocukları oldu.

Öte yandan Bakan, geçtiğimiz aylarda eşi Ali Erel ile olan ilişkisine dair oldukça komik itiraflarda bulunmuştu. Erdal Beşikçioğlu'nun tiyatrosunda, biri müzik yaparken diğeri 'Hayvan Çiftliği' oyununda oynarken tanıştıklarını anlatan oyuncu, Ali Erel'i evlilik yoluna sokmak için ufak numaralar yaptığını itiraf etti. İstanbul'a dönme bahanesiyle eşini 'ağına düşürdüğünü' söyleyen Bakan, müzik zevki konusunda da strateji izlemiş.

Eşi R&B ve caz sevdiği için başlangıçta bu tarz müzikler dinleyen Bakan, evlendikten sonra gerçek renklerini ortaya çıkarmış. Düğün gecesi Serdar Ortaç açarak eşini şoka soktuğunu anlatan oyuncu, Demet Akalın hayranlığını da sonradan belli etmiş. Gebze'den geldiğini, eşinin ise aristokrat bir aileden geldiğini belirten Seda Bakan, iki farklı dünyayı bir araya getirmenin başta zor olduğunu düşünse de sonucun çok güzel olduğunu dile getirdi.

90 milyonluk evle beraber artık 'aristokrat' hayat tarzına tam uyum sağladık mı dersiniz?