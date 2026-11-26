Eğlence

Hollywood’un Kolombiyalı yıldızı Sofia Vergara, memleketi Kolombiya’da kıvrımlı hatlarını yansıtan dev bir heykel ile onurlandırıldı. Barranquilla şehrinde düzenlenen özel törene katılan 54 yaşındaki oyuncu, Gran Malecon sahil şeridinde gerçekleşen etkinlikte şehrin en prestijli unvanlarından biri olan Seçkin Barranquillalı (Illustrious Barranquillera) nişanını aldı.

Heykelin açılışı aslında geçen yıl yapılmıştı ancak Vergara o dönemde katılamamıştı. Etkinlikte heykeli bizzat görme şansı yakalayan yıldız, tören sırasında hayranlarıyla da bir araya geldi. 7,3 metre yüksekliğinde ve altı ton ağırlığındaki bronz heykel, şu an Gran Malecon sahil şeridinde sergileniyor.

Törene straplez, mavi, korseli ve şeffaf dantel detaylı, yere kadar uzanan bir elbise giyen Vergara, saçlarını ortadan ayırıp hafif dalgalar halinde bıraktı. Giydiği bu mavi elbise, heykeldeki figürün üzerindeki elbiseyle benzerlik taşıyor. Sahneye çıktığında Barranquilla Belediye Başkanı Alejandro Char ve şehrin First Lady'si Latia Nule tarafından karşılanan oyuncu, heykelin yaratıcısı Yino Marquez ile de bir araya geldi.

Vergara, Seçkin Barranquillalı unvanını resmen tescil eden belgeyi aldığında büyük bir mutluluk yaşadı. Ayrıca Latia Nule tarafından kendisine hediye edilen geleneksel türbanı (Turban of Tradition) heyecanla başına taktı.

Kariyerine modellikle başlayan ve 2009 yılında Modern Family dizisinde Gloria Delgado-Pritchett karakterini canlandırarak büyük şöhret kazanan oyuncu, bu performansı sayesinde Komedi Dizilerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında dört kez Emmy adaylığı elde etti. Kariyerine The Smurfs (2011), Hot Pursuit (2015), Despicable Me 4 (2024) ve Griselda (2024) gibi projelerle devam eden Vergara, 2020 yılından beri America's Got Talent yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Bu arada yıldız oyuncu, kısa süre önce Imagine Dragons grubunun solisti Dan Reynolds ile aşk yaşadığına dair söylentilerle de gündeme gelmişti.

Sizce 7 metrelik bronz bir heykel, Hollywood şanına yakışmış mı yoksa biraz 'too much' mı olmuş?