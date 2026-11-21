Eğlence

Sinema, dizi ve reklam sektöründeki ekonomik krizin bedeli artık emekçilere yükleniyor. Sektörde faaliyet gösteren sendikalar, dernekler ve platformlar; güvencesiz çalışma koşullarına, hak kayıplarına ve ekonomik sorunların faturasının çalışanlara çıkarılmasına karşı Sinema ve Dizi Emekçileri Platformu'nu kurdu.

Sektörün içinden gelen bu hamleyle birlikte, reklam gelirlerindeki daralma gerekçe gösterilerek dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması, yapımların ertelenmesi ve sezon sürelerinin kısaltılması gibi durumların binlerce kişinin geleceğini tehdit ettiği vurgulanıyor. Projelerin iptal edilmesi ve ekiplerden ücret indirimi istenmesi de bu tehdit arasında sayıldı.

Sektör büyüdü ama haklar yerinde saydı

Türkiye'deki dizilerin yıllardır dünyaya ihraç edildiği ve uluslararası pazarlarda milyonlarca dolarlık gelirler elde edildiği hatırlatılıyor. Sektörün ulaştığı bu başarının arkasında yüz binlerce emekçinin payı olduğu belirtilse de sektörde çeşitli hak ihlalleri yaşandığı belirtiliyor. Yasal çalışma sürelerinin aşılması, sigortasız istihdam, ödenmeyen fazla mesailer ve dinlenme hakkı ihlallerinin olağanlaştırıldığı ifade ediliyor.

Buna ek olarak, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması, kısa süreli sözleşmeler ve geciken ödemelerin olağanlaştırıldığına dikkat çekiliyor. Ekonomik daralma ve reklam gelirlerindeki düşüşün yanı sıra; yapım şirketleri, televizyon kanalları ve dijital platformlar arasındaki ticari risklerin doğrudan çalışanların omuzlarına yüklendiği ifade ediliyor. Ücret indirimleri ve çalışma standartlarının geriletilmesine karşı çıkan platform, çözümün emeği ucuzlatmak olmadığını savunuyor.

10 maddelik talep listesi ve mücadele planı

Platform, sadece sermaye sahiplerinin, yapımcıların ve yayıncıların karar aldığı düzene karşı, üretimin her aşamasındaki çalışanların söz sahibi olacağı mekanizmalar için mücadele edeceğini duyurdu. Bu kapsamda hazırlanan 10 maddelik talep listesinde; yapım şirketlerinin, kanalların ve dijital platformların çalışan haklarından sorumluluk alması isteniyor. Yapımların iptal edilmesi veya ertelenmesi durumunda iş güvencesinin sağlanması, ücretlerin zamanında ödenmesi ve tek taraflı ücret indirimlerinin önüne geçilmesi öncelikli talepler arasında.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yasal sürelerin uygulanması, fazla mesailerin ödenmesi ve sigortasız çalıştırmanın önlenmesi şart koşuluyor. Özellikle 'bölüm başı ücretlendirme' gibi güvencesiz çalışma modellerine karşı düzenleme yapılması talep ediliyor. Ayrıca, reyting ve izlenme ölçüm sistemlerinin şeffaf, denetlenebilir ve bağımsız hale getirilmesi, erken final ve iptal kararlarının nesnel kriterlere bağlanması isteniyor.

Yapay zekâ ve yaratıcı özgürlükler

Sektörün geleceğini etkileyen yapay zekâ kullanımıyla ilgili de net talepler var. Oyuncuların görüntü, ses ve performanslarının yanı sıra yaratıcı ekiplerin eserlerinin izinsiz kullanılmasının önlenmesi isteniyor. Emekçilerin iş güvencesi ve fikrî mülkiyet haklarının korunması, platformun öncelikleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte, sezon ve bölüm sürelerinin çalışma koşulları gözetilerek düzenlenmesi ve sansür ile baskının olmadığı yaratıcı bir ortamın tesis edilmesi isteniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, kamu kurumları, yapım şirketleri, kanallar, dijital platformlar ve reklam şirketlerine çağrı yapan platform, tüm meslek gruplarının temsil edildiği şeffaf bir diyalog süreci başlatılmasını talep ediyor. Taleplerin görmezden gelinmesi durumunda, geriye dönük haklar da dahil olmak üzere hukuki süreçlerin başlatılacağı ve 'üretimden gelen gücün' kullanılacağı açıkça belirtiliyor. Sektördeki tüm emekçiler, ortak talepler etrafında dayanışmayı büyütmeye çağrılıyor.