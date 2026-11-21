Eğlence

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Yeraltı dizisinde taşlar yerinden oynuyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 24. bölümde, Kadir Polatçı Demir karakteriyle hikayeye giriş yapacak.

Kulislerden gelen ilk bilgilere göre Demir, İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı Rüzgar’ın babasının geçmişiyle bağlantılı bir karakter. Demir’in Rüzgar’ın karşısına tam olarak nasıl çıkacağı ve aradaki bağın ne olduğu ise henüz belli değil.