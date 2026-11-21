Eğlence

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Necati Şaşmaz, 18 Kasım'da Ankara ATO Congresium'da gerçekleşen bir nikah töreninde boy gösterdi. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızı Nihan Elif Tekin ile Mehmet Kılıç'ın evlendiği tören, siyaset ve spor dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Necati Şaşmaz, törende Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyüp Yıldız ile birlikte poz verdi. Sosyal medyaya düşen karelerde oyuncunun fiziksel değişimi hemen fark edildi. Eski hallerine göre kilo aldığı görülen Şaşmaz'ın yeni görüntüsü, kısa sürede takipçileri arasında konuşulmaya başlandı.

Uzun süredir özel davetler dışında kamuoyunun karşısına çıkmayan Polat Alemdar'ın bu yeni hali hakkında siz ne düşünüyorsunuz, yakışmış mı?