Eğlence

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım'da çıkış yapmıştı ancak ana karakterlerin seslendirme sanatçıları kapalı kutu olarak kalmıştı. Bu perde, 17 Kasım'da The Game Awards 2026 adaylarının açıklanmasıyla biraz aralandı. En iyi performans kategorisindeki adaylar arasında Grand Theft Auto VI ile Manni L. Perez de yer aldı; Perez'in Lucia karakteriyle aday olduğu anlaşıldı.

Rockstar Games'in uzun süredir sakladığı sırlar nihayet çözüldü. Yapılan resmi açıklama ile Lucia karakterine Manni L. Perez'in hayat verdiği doğrulanırken, Jason karakterini seslendiren ismin ise Dylan Rourke olduğu ortaya çıktı.