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Kariyerindeki renkli geçişlerle bildiğimiz Nevide Çiçek, bu kez saha kenarında boy gösterecek. İstanbul Gençlergücü ile el sıkışan Çiçek, kulüpte hem genç takımın hem de A takımın teknik sorumluluğunu üstlendi. Kulüp Başkanı Özgür Subaşı ile düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazanan bu yeni dönemde, Nevide'nin önceliği genç futbolcuların gelişimi olacak.

Modellik ve güzellik yarışmalarıyla tanıdığımız, oyunculuk yapan ve futbol geçmişinde kalecilikle öne çıkan Nevide Çiçek, artık A takımla başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Modellikten teknik direktörlüğe uzanan bu ters köşe kariyer yolculuğu gerçekten etkileyici. Bakalım saha kenarındaki performansı, kalecilik günleri kadar iddialı olacak mı?