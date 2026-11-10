Sinem Ünsal'ın saati gerçekten şaka mı?
Uzak Şehir dizisinde Alya Albora karakterine hayat veren Sinem Ünsal, sosyal medyada yine konuşuluyor. Bu kez odak noktasında oyuncunun tarzı değil, kolundaki o meşhur saat var.
Fransız lüks markası Cartier'nin "Panthère de Cartier" serisinden olan saatin, 18 ayar sarı altından üretilen küçük boy modeli olduğu belirtildi. Gelelim asıl can alıcı noktaya: Saatin Türkiye satış fiyatının yaklaşık 1 milyon 520 bin TL olduğu öğrenildi.
Şık duruyor mu? Evet.
Kamu kaynakları, Wikipedia, YouTube, Instagram ve TikTok'tan alınan bilgilerle.