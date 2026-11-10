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Sinem Ünsal'ın saati gerçekten şaka mı?

Mandy Mandopoulos · 10 Kasım 2026
via Instagram @sinemunsal

Uzak Şehir dizisinde Alya Albora karakterine hayat veren Sinem Ünsal, sosyal medyada yine konuşuluyor. Bu kez odak noktasında oyuncunun tarzı değil, kolundaki o meşhur saat var.

Fransız lüks markası Cartier'nin "Panthère de Cartier" serisinden olan saatin, 18 ayar sarı altından üretilen küçük boy modeli olduğu belirtildi. Gelelim asıl can alıcı noktaya: Saatin Türkiye satış fiyatının yaklaşık 1 milyon 520 bin TL olduğu öğrenildi.

Şık duruyor mu? Evet.

Kamu kaynakları, Wikipedia, YouTube, Instagram ve TikTok'tan alınan bilgilerle.