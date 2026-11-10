Sinem Ünsal'ın saati gerçekten şaka mı?

Eğlence

Uzak Şehir dizisinde Alya Albora karakterine hayat veren Sinem Ünsal, sosyal medyada yine konuşuluyor. Bu kez odak noktasında oyuncunun tarzı değil, kolundaki o meşhur saat var.

Fransız lüks markası Cartier'nin "Panthère de Cartier" serisinden olan saatin, 18 ayar sarı altından üretilen küçük boy modeli olduğu belirtildi. Gelelim asıl can alıcı noktaya: Saatin Türkiye satış fiyatının yaklaşık 1 milyon 520 bin TL olduğu öğrenildi.

Şık duruyor mu? Evet.