Emel Sayın ve Türkan Şoray'ın yıllar öncesine giden dostluğu

Eğlence

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Emel Sayın, sosyal medya hesabından Türkan Şoray ile birlikte çekilen çok neşeli bir fotoğraf paylaştı. İki ismin kahkahalarla karşılıklı oturduğu ve el ele tutuştuğu bu samimi anlar, kısa sürede herkesin diline dolandı.

Emel Sayın, bu özel kareye "Dünya Güzeli Türkan'ımla bazen şarkı da söyleriz" şeklinde oldukça tatlı bir not düştü. İkilinin arasındaki o eski ve güçlü dostluğu gördüğümüz bu paylaşım, takipçilerine hem duygusal hem de keyifli anlar yaşattı. Gerçekten tam bir "ikonlar buluşması" diyebiliriz, bu enerjiye bayıldık!

Sizin favori nostaljik ikiliniz kim?