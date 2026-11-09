Cemre Baysel'den aşk itirafı: Yeni aşklara açığım

Eğlence

Cemre Baysel, önceki akşam Etiler'de Ahmet Ustam Ocakbaşı'ndan çıkarken muhabirlerin karşısına geçti. Kanal D'nin Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterini canlandıran oyuncu, hem iş hem de özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Dizinin gidişatından memnun olduğunu ve çekimlerin güzel geçtiğini belirten Baysel, tatil yapmayı çok sevdiğini ve bu yıl bol bol tatil yaptığını söyledi.

Biten ilişkisinin ardından yeni aşklara açık olup olmadığı sorulan Cemre Baysel, şu an görüştüğü kimsenin olmadığını ancak yeni bir aşka açık olduğunu söyledi. Kriterleri sorulduğunda ise oldukça mütevazı bir yaklaşım sergileyen oyuncu, "Her şeyden önce insan olması yeter. Yüzünün gözünün güzel olmasına gerek yok, merhametli olsun, kalbi güzel olsun, yanıma yakışsın" diyerek güldü. Bakalım bu kriterlere uygun biri çıkacak mı, yoksa biz yine sadece dizideki aşkları mı izleyeceğiz?