3 milyar 750 milyon repliğiyle tanıdığımız fenomen çift boşanıyor

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Melek Subaşı, yıllar sonra yeniden boşanma haberiyle gündeme geldi. 35 yıllık eşi Şefik Subaşı, evliliğin uzun süredir fiilen bittiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Melek Subaşı, 2000'li yılların başında Yalçın Çakır'ın sunduğu programa katılmasıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Eşi Şefik Subaşı ile programda yaşadığı tartışmalar ve özellikle "3 milyar 750 milyon" ifadesinin yer aldığı diyaloglar kısa sürede internette gündem olmuştu. O dönem programın ardından hayatının altüst olduğunu savunan Subaşı, eşinin evi terk ettiğini öne sürmüştü.

Aslında bu ilk deneme değil. Şefik Subaşı yaklaşık 10 yıl önce Muş Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir boşanma davası açmıştı ancak mahkeme, Şefik Subaşı'nı ağır kusurlu bularak davayı reddetmişti. O dönemde taraflar karşılıklı suçlamalarla birbirini hedef almıştı.

Şimdi ise rota İstanbul Aile Mahkemesi. Şefik Subaşı, avukatları aracılığıyla açtığı yeni davada ortak yaşamın 2009 yılından beri fiilen sona erdiğini belirtti. Dilekçede, evliliğin yalnızca kağıt üzerinde sürdüğü, ruhen tamamen bittiği ve bu durumun devam etmesinde ne taraflar ne de toplum için bir yarar kalmadığı vurgulandı. Ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle tarafların boşanması talep ediliyor.