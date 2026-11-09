Kürk Mantolu Madonna'da Maria Puder belli oldu: Meryem Uzerli geliyor

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Kürk Mantolu Madonna filminde Maria Puder rolünü Meryem Uzerli canlandıracak. Sedat İnci'nin yöneteceği yapımda Uzerli, Raif Efendi'nin Berlin'de bir sergide gördüğü portrenin peşine düşerek tanıştığı ressam Maria Puder karakterine hayat verecek.

Almanya'nın Kassel kentinde doğup büyüyen Uzerli, hikâyenin önemli bir kısmının Berlin'de geçtiği romanda bir Alman kadını oynayacak. Yapım tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aslında birkaç hafta önce gazeteci Ali Eyüboğlu, yapım ekibinin Maria Puder rolü için Farah Zeynep Abdullah ile görüştüğünü öne sürmüştü. Ancak ne oyuncudan ne de yapımdan konuyla ilgili bir açıklama gelmişti. Son durumla birlikte rol, Hürrem karakteriyle tanınan Meryem Uzerli'ye geçmiş oldu.

Filmin erkek başrolü Raif Efendi için oyuncu görüşmeleri hâlâ sürüyor. Proje ilk kez 2024'te Alman-Türk ortak yapımı bir dijital dizi olarak duyurulmuştu. Ekim ayında ise planlar değişti ve Kürk Mantolu Madonna'nın beyazperdeye taşınacağı ortaya çıktı.

Senaryoyu Mert Dikmen'in yazdığı filmin yapımcılığını Fikri Harika Production ile Saçaklı Film Studios üstleniyor. Çekimlerin Türkiye ve Almanya'da yapılması planlanıyor. İlk kez 1943'te yayımlanan roman, son yıllarda sosyal medyada yeniden keşfedilerek yurt dışında da geniş bir kitleye ulaşmıştı. Çekimlerin ne zaman başlayacağı ve filmin hangi tarihte izleyiciyle buluşacağı ise henüz belli değil.

Raif Efendi rolünün kime verileceği ise merakla bekleniyor.