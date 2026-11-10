Demet Akalın şoktan yere yığıldı: Sahnede Sefo sürprizi!

Eğlence

Demet Akalın, binlerce kişinin katıldığı coşkulu bir gecede sahne aldı. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber seslendiren ünlü popçu, performansının ilerleyen dakikalarında beklemediği bir olay yaşadı.

"Yerinde Dur" şarkısının rap bölümüne gelindiğinde Sefo aniden sahneye çıkıp kendi kısmını söylemeye başladı. Karşısında aniden meslektaşını gören Demet Akalın şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşadığı şokla çığlık atıp olduğu yere çöken Akalın, durumu atlattıktan sonra Sefo ile birlikte performansına devam etti. İkilinin bu sürpriz düeti gecenin en çok konuşulan olayı olurken izleyicilerden büyük alkış topladı.

Öte yandan magazin dünyasının renkli dostluklarından biri olan Alişan ve Demet Akalın arasında yeni bir espri döndü. Alişan, eşi Buse Varol'un şarkı söylediği anları, besteci Sinan Akçıl ve Demet Akalın ile paylaşmıştı. Çiftin 2019'da Burak, 2021'de Eliz adlı iki çocuğu olmuştu. Akalın ise Alişan'ın paylaşımına dobralığıyla bilinen tepkisini vermişti.

Buse Varol'un ses kaydını dinler dinlemez neşeli ama şaşkın bir tepki veren Akalın, esprili bir dille yorumlarını yapmıştı. Bu durum, Buse Varol'un şarkıcılığa adım atıp atmayacağı konusunda merak uyandırırken, ünlü isimlerin bu sohbeti takipçileri arasında ses getirmişti.