Şafak Sezer anlattı: Bülent Ersoy'un makyajı 10 saat sürmüş

Eğlence

Kutsal Damacana 5: Zombi filminde birlikte rol alan Şafak Sezer ve Bülent Ersoy arasındaki set anıları gündeme bomba gibi düştü. Şafak Sezer, çekimler sırasında yaşanan gizli krizleri ve Diva'nın hazırlık aşamalarını anlatırken oldukça şaşırtıcı bir detaya değindi.

Şafak Sezer, Bülent Ersoy'un normal makyajının yaklaşık 8,5-10 saat sürdüğünü belirtti. Sezer'e göre Bülent Ersoy sete geldiğinde makyöz bırakıp gitmiş.

İşin ironik kısmı ise zombi makyajında ortaya çıkmış. Bülent Ersoy'un filmdeki zombi görünümü için hazırlık süreci, normal makyajının aksine çok daha kısa sürmüş. Sezer, En son bizimkiler yüzünü karalıyordu; zombi makyajı 15 dakikada bitti diyerek durumu özetledi.

Öte yandan Şafak Sezer'in kendi gündemi de oldukça hareketli. Oyuncu, son filmi 'Ketenpere: Dalavere'nin galasında performansından ziyade yaptırdığı botokslu görüntüsüyle konuşulmuştu. Estetik operasyonlarıyla dikkat çeken Sezer'in bu kez botoksu biraz abarttığı düşünülürken, sosyal medyada onu Pınar Altuğ'a benzetenler olmuştu.

Kullanıcılar, Şafak kendine bu kötülüğü niye yaptın, Pınar Altuğ'a benzemiş, acaba aynı doktora mı gidiyorlar? ve Pınar Altuğ'a, Pınar Altuğ'dan daha çok benzemiş şeklinde yorumlar yaparak durumu tiye almıştı.

10 saat makyaj beklemek mi yoksa 15 dakikada zombi olmak mı?