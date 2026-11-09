Mahsun Karaca’nın jigolo bar macerası

Eğlence

Mahsun Karaca, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Programda, GAİN'de iki sezonun ardından final yapan Mahsun J dizisindeki rolüne nasıl hazırlandığına dair konuşan Karaca, sosyal medyada da gündem olan bir detayı paylaştı.

İbrahim Selim'in "Mahsun J rolüne hazırlanırken jigoloların bulunduğu bir bara gidip araştırma yapmışsın. Bu doğru mu?" sorusu üzerine Mahsun Karaca durumu doğruladı. Ancak Karaca, olayın tam olarak öyle olmadığını belirterek detayları şu şekilde anlattı: Dizinin yönetmeni Ömer Sinir'in kendisini arayıp İstanbul'da bir jigolo bar bulduğunu söylediğini ve oraya gitmeyi teklif ettiğini açıkladı.

Set ekibinden Gönül Hanım ile birlikte mekana gittiklerini belirten Karaca, amacın oradaki hal ve tavırları gözlemlemek olduğunu söyledi. Karaca, içeri girdiklerinde garsonların kendisini hemen tanıdığını ve "Abi sen burada ne yapıyorsun?" şeklinde tepki verdiklerini anlattı.

Ziyaret sırasında ortamı ve kılık kıyafetleri incelediklerini, ayrıca kendilerine selam veren birini çağırıp sohbet ettiklerini ekledi. İbrahim Selim'in bu araştırmanın işe yarayıp yaramadığını sorması üzerine Karaca, "Yaramıştır" diyerek konuyu noktaladı.

Metot oyunculuğu dedikleri tam olarak bu olsa gerek, ama garsonların anında tanımasıyla gizli görev biraz suya düşmüş sanki!