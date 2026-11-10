Özge Borak'tan 'cımbızlama' haberlere isyan: Artık kendimle el sıkışıyorum

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Kızılcık Şerbeti'nde Salkım Ünal karakterine hayat veren oyuncu Özge Borak, Gökhan Çınar'ın programına konuk oldu. Eski eşi hakkında geçmişte katıldığı bir programda kullandığı ifadelerin basında magazin malzemesi haline getirilmesine tepki gösteren Borak, cımbızlama haberciliğe dikkat çekti ve söylenenlerin tamamen farklı bir bağlama çekildiğini vurguladı.

Özge Borak, Ata Demirer ile biten evliliği konusunda geçmişte sessizliğini koruduğunu hatırlatarak konunun artık kapatılması gerektiğini belirtti. Kendisinin hedef haline getirilmesine isyan eden oyuncu, sitem etti.

Bülent Şakrak ile evli olduğu dönemden bugüne yaşadığı değişime değinen Borak, o yıllarda kendi ihtiyaçlarını görmezden gelen, her şeye karşı çok öfkeli bir Özge olduğunu söyledi. Öfkesini dışarıya yansıtmasa da içinde hep hissettiğini belirten oyuncu, duygularla yüzleşmenin ve öfkeyi uzatmadan dile getirmenin hayatı kolaylaştırdığını anlattı.

Çok zorluklardan geçtikten sonra hayatının şu an daha rahat olduğunu söyleyen Özge Borak, sınırlarını güzel çizdiğini ifade etti. Mevcut haliyle barıştığını belirten Borak, "Şimdi bu noktaya getirdiğim Özge ile el sıkışıyorum. Aynada ‘Seni alnından öpüyorum Özge’ diyorum" diyerek durumu özetledi.