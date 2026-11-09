Murat Divitçioğlu setleri bırakıp esnaflığa soyundu: Bayramiç'te sandviç dönemi

Eğlence

Murat Divitçioğlu, şehir hayatının getirdiği o bildik gerginlikten kaçıp rotasını Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine kırdı. Kazdağları'na olan tutkusu ve doğayla iç içe yaşama hayaliyle buraya yerleşen 46 yaşındaki oyuncu, üniversite yıllarını geçirdiği bu şehre geri dönerek hayatında yeni bir sayfa açtı. Özellikle aile kurmasıyla birlikte daha sakin bir yaşam arayışına giren Divitçioğlu, çocuklarını doğanın ortasında büyütmeyi hedefliyor.

Divitçioğlu'nun bu tercihi sadece bir yer değişikliği değil, aynı zamanda çocukluk hayallerine dönüş hikayesi. Bursa ve İstanbul'da yaşadığı dönemlerde şehir ortamının kendisini çok gergin yaptığını belirten oyuncu, çocuklarının parka ve okula rahatça gidebildiği, tavukların ve domateslerin olduğu bir yaşam kurmuş durumda. Onları doğal bir ortamda yetiştirmenin kendisini de çocukluğuna götürdüğünü söyleyen oyuncu, huzuru doğanın kalbinde bulmuş görünüyor.

Ancak Murat Divitçioğlu sadece bahçeyle uğraşmıyor, aynı zamanda esnaflığa da soyunmuş durumda. Üniversite yıllarından beri arkadaşı Barlas Balcı ile kurdukları hayali gerçeğe dönüştüren ikili, Bayramiç'te bir sandviç işletmesi açtı. Divitçioğlu, oyunculuk çekimleri için İstanbul'a gidip geldiği zamanların dışında vaktini bu işletmede değerlendiriyor. Bursa Devlet Tiyatrosu'ndaki uzun yıllar süren oyunculuğunun ardından diziler ve reklamlarla devam eden kariyeri sürerken, çekimlerden kalan vaktini arkadaşının sandviç işletmesinde değerlendiriyor.

Bayramiç'te sandviç işinin nasıl yürüdüğüne gelecek olursak, burada klasik bir menü mantığının dışına çıkılmış. Bölgedeki insanların sürekli simit ve poğaça yemekten sıkılmış olmasından yola çıkan Barlas Balcı'nın fikriyle başlatılan bu sistemde, sandviçler standart bir şekilde sunulmuyor. İşletmenin çalışma yöntemi oldukça basit ama etkili: Murat Divitçioğlu'na göre sandviçleri ikilinin kendisi değil, başkaları tasarlıyor. İstanbul, İzmir ve Bursa'da yaşayanların bildiği bu sandviç konsepti, Barlas ve Murat tarafından Bayramiç'e taşındı.

Bu durum işletmeye sadece lezzet değil, ciddi bir popülerlik de getirdi. İşletme sahibi Barlas Balcı, Murat Divitçioğlu ile birlikte çalışmanın müşteri sayısını artırdığını açıkça belirtiyor. Dükkana gelenlerin çoğu önce 'tanıyorum ama nereden?' diye tereddüt ediyor, ardından Murat'ın yıllarca sinema, dizi ve reklamlarda oynamış olması hatırlatılıyor. Birçok kişi sırf Murat Divitçioğlu'nu görmek, onunla sohbet etmek ve fotoğraf çekilmek için dükkana akın ediyor.

Barlas Balcı'ya göre Murat, popülaritesine rağmen son derece mütevazı bir tavır sergiliyor ve müşterilerine sanki 40 yıllık dostlarıymış gibi davranarak gerçek bir esnaf profili çiziyor. Hem reklam projelerine ve devam eden çekimlerine yetişen hem de doğanın içinde sandviç yapan Divitçioğlu, şehir hayatının stresini geride bırakıp huzuru esnaflıkta bulmuş gibi görünüyor.

Bizce bu kadar kaostan sonra doğaya kaçıp bir de üstüne sandviççi açmak tam bir 'life hack' örneği. Sizin tercihiniz hangisi olurdu; set ışıkları mı yoksa Bayramiç'te kendi tasarladığınız bir sandviç mi?