Güneşin Doğduğu Yer'de milli maç molası

Eğlence

ATV ekranlarının perşembe akşamı favorisi Güneşin Doğduğu Yer, 12 Kasım Perşembe günü izleyiciyle buluşmayacak. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı dizinin merakla beklenen dokuzuncu bölümü, aynı akşama denk gelen A Milli Futbol Takımı karşılaşması sebebiyle bir hafta kaydırıldı.

Kanalın 12 Kasım yayın akışına göre, dizinin yerini UEFA Uluslar Ligi kapsamında Belçika'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak olan A Milli Futbol Takımı alıyor. Saat 20.00'de başlayacak olan bu kritik maç, ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Son bölümü 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, sekizinci bölümdeki olayların ardından izleyiciyi biraz daha bekletecek. Hikâyedeki yeni gelişmelerin anlatılacağı dokuzuncu bölümün 19 Kasım Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

Milli maç nedeniyle dizilerin yayın akışında değişiklik yapılması televizyon kanallarında sıkça karşılaşılan bir uygulama.