Eğlence

Haysiyet dizisiyle ekranların gözdesi olan Aybüke Yılmaz, bu kez İngiltere'den gelen bir haberle gündemde. Oyuncu, İngiliz moda, güzellik ve yaşam tarzı dergisi Meri&Rime'ın kapak yüzü seçildi.

Dergiye verdiği röportajda Yılmaz, farklı karakterlere hayat vermenin inceliklerinden ve Haysiyet dizisinin kendisi için ne ifade ettiğinden bahsetti.

Çekilen pozları sosyal medya hesabında paylaşan oyuncunun gönderisi anında binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri durumu "Haysiyet’in Yıldız’ı, İngilizlerin de yıldızı olmuş" diyerek kutladı.

Sizce Aybüke'nin kapak pozları nasıl olmuş?