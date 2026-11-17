Eğlence

Yeşilçam'ın 'Afrodit' lakaplı oyuncusu Banu Alkan, sunuculuk koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Bold Agency'nin YouTube kanalında yayınlanacak olan yeni programıyla izleyici karşısına çıkacak olan Alkan, özel hayatındaki bilinmeyenleri, yaşadığı aşkları ve hayatının dönüm noktalarını anlatmaya hazırlanıyor.

Tanıtımı yayınlanan programda Alkan, takipçilerine seslenerek "Bebeğim, beni özlediniz biliyorum. Ben de sizi çok özledim" dedi. Açıklamaların sinyalini veren ünlü sanatçı, "Anlatacak o kadar çok şey var ki ama şimdi değil, çok yakında" diyerek merak uyandırdı.

Kendi programıyla sunuculuğa adım atan Banu Alkan, şimdiden Seda Sayan'a rakip olarak gösterilmeye başlandı bile. Programın yayın tarihi ise henüz belli değil.

Banu Alkan, kendine özgü konuşma tarzı ve renkli kişiliğiyle tanınıyor.