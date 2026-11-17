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Türkan Şoray, Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Yeşilçam döneminin perde arkasını tüm samimiyetiyle paylaştı. Bugünün modern setlerine kıyasla o günlerin ne kadar mütevazı olduğunu anlatan usta oyuncu, karavanların olmadığını, bu yüzden kıyafet değiştirmek için otomobilleri kullandıklarını söyledi. Hatta set çalışanlarının mahremiyet için araç camlarını örttüğünü belirten Şoray, araçların uzak kaldığı durumlarda köylülerin kapısını çalıp evlerinde üst değiştirmek için izin istediklerini anlattı. Anadolu insanının misafirperverliği için “Her ev bizim evimizdi” dedi.

Asıl bomba ise kostüm meselesiydi. Günümüzde özel ekiplerle yürütülen bu sürecin Yeşilçam'da çok farklı olduğunu söyleyen Şoray, yaklaşık 220 filmde kamera karşısına geçtiğini ve bu filmlerdeki tüm kostümlerin kendisine ait olduğunu açıkladı. Her film öncesinde kendilerine verilen ve genellikle 18 ayrı kıyafetten oluşan listelerdeki parçaları ya satın almak ya da diktirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Sınırlı imkânların yaratıcılığı tetiklediğine inanan Şoray, set ekiplerinin o dönem 15 kişi olduğunu, şimdilerde ise bu sayının 100 kişiye ulaştığını hatırlattı. Kışın dondurucu soğuğunda sabah 07.00’de evden çıktığı günleri anlatırken, tüm zorluklara rağmen duyduğu heyecanı vurguladı ve Yeşilçam’ın başarısını “Yokluk yaratıcılığı yarattı” sözleriyle özetledi. Filmlerin hâlâ televizyonlarda izlenmesinden gurur duyduğunu söyleyen sanatçı, başarının sırrını yapılan işe inanmaya ve samimiyete bağladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün COP31 kapsamında düzenlediği bu söyleşide konu sadece sinema değildi. Türkan Şoray, iklim krizinin tüm dünyayı ilgilendiren ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, çevrenin korunması için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi ve seferberlik çağrısında bulundu.